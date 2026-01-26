 / Solidarietà

Solidarietà | 26 gennaio 2026, 14:41

Zinola e Quiliano uniti nel ricordo a 37 anni dalla tragedia del Canadair: il 31 gennaio la messa

Al Santuario della Protezione Civile un omaggio per i piloti Garibaldi e Pierro

Il 27 gennaio 1989 un Canadair della Protezione Civile si schiantava sul crinale della "Madonna del Monte", portando con sé i piloti Claudio Garibaldi e Rosario Pierro

Da allora, quel luogo alle spalle di Zinola è diventato un simbolo di gratitudine e memoria: sabato 31 gennaio alle 10:30, la Chiesa della Madonna del Monte — ormai riconosciuta come Santuario della Protezione Civile — ospiterà la funzione solenne officiata da don Alessio Allori. Non si tratterà solo di un anniversario, ma di un omaggio collettivo a chiunque metta a rischio la propria vita per la collettività, celebrato in un luogo che ancora custodisce lo stemma originale del velivolo caduto.

La cerimonia, coordinata dalla Confraternita di Sant’Ambrogio di Legino e dalla Parrocchia di Zinola, seguirà un protocollo toccante e consolidato. Al termine della messa, il trombettiere Dario Cardani eseguirà il “Silenzio fuori ordinanza”, seguito dalla benedizione dei cippi commemorativi posti nel punto esatto dell’impatto. Alla manifestazione parteciperanno, come ogni anno, i familiari dell’imperiese Claudio Garibaldi, unendo il dolore privato alla riconoscenza pubblica di una comunità che non ha mai smesso di onorare il coraggio dei due piloti.

All'appuntamento è prevista una nutrita partecipazione di autorità locali, comandanti delle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e numerosi gruppi di Protezione Civile e Antincendio Boschivo con i propri mezzi. All'interno della chiesa, i visitatori potranno ripercorrere l'impegno dei volontari attraverso una rassegna di articoli di stampa che documentano decenni di interventi sul territorio. 

L'invito è esteso a tutta la cittadinanza per stringersi attorno a chi da sempre opera silenziosamente per la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium