Nasce Baykar Aerospace, così l’azienda turca sbarca in Italia in vista dell'acquisizione di Piaggio

Il gruppo turco Baykar, leader nella produzione di droni, si prepara a rilevare le attività di Piaggio Aero Industries con un importante passo strategico: la creazione di una società italiana. Nei giorni scorsi, infatti, è stata costituita Baykar Aerospace, con sede a Milano. La nuova entità è controllata per il 50% dalla casa madre con base a Istanbul, mentre il restante 50% è suddiviso equamente tra i due fratelli Selcuk Bayraktar, genero del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, e Haluk Bayraktar, rispettivamente presidente e amministratore delegato della società.

L'oggetto sociale di Baykar Aerospace include la progettazione, fabbricazione e commercializzazione di aeromobili e velivoli a pilotaggio remoto, settore nel quale il gruppo turco ha consolidato il proprio business.

L'acquisizione di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation segna un punto di svolta per il futuro dell’azienda italiana. Nei giorni scorsi, Baykar ha siglato con i commissari straordinari il preliminare di acquisto dei complessi aziendali di Villanova d’Albenga e Genova delle due società. L'operazione, salvo imprevisti, si concluderà definitivamente in primavera, segnando l'inizio di una nuova era per Piaggio Aero, che si troverà a operare sotto la guida della multinazionale turca. La nuova Piaggio, con uno sguardo al futuro, potrebbe prevedere collaborazioni strategiche con il colosso italiano Leonardo, come affermato recentemente dal ministro Adolfo Urso.