Donare per dare la vista e per salvare vite: il Lions Loano Doria incontra gli studenti del Falcone

Ancora informazione sulla donazione delle cornee, della Banca degli Occhi e donazione del sangue da parte del Lions Club Loano Doria.

Venerdì 23 gennaio all'Istituto Scolastico d'Istruzione Superiore G. Falcone di Loano, se n'è parlato con la socia Nicoletta Nati – presidente della Banca degli Occhi e primo vicegovernatore per il Distretto 108Ia3 e con il dottor Bruno Franco, primario del Centro Trasfusionale Asl2.

L'evento ha visto presenti studenti attenti, interessati ed educati ed è stato organizzato dal socio del Lions Club Loano Doria Massimo Telese, consigliere dell'Associazione Amici Banca degli Occhi Lions.

La Fondazione Banca degli Occhi Lions “Melvin Jones” è un’organizzazione ente Terzo Settore di utilità sociale impegnata al ripristino e preservazione della vista, che non riceve sovvenzioni da istituzioni ed è un ponte tra donazione e trapianto; è nata nel 1997 ed è l'unica struttura della Regione Liguria che si occupa della raccolta, selezione, conservazione e distribuzione di cornee idonee al trapianto ed il laboratorio è la sede dove avvengono le attività di “Eye Banking”.

Le cornee sono all'interno di una lista nazionale e vengono “distribuite” secondo la richiesta dei chirurghi oftalmologi per i pazienti in attesa di trapianto. È iscritta nell'elenco delle Banche dei Tessuti (CNT) ed è la prima Banca degli Occhi Lions in Europa e l'unica banca degli occhi Lions in Italia.

La donazione delle cornee permette di curare un gran numero di persone con gravi problemi alla vista, migliorando la qualità di vita. Tutte le persone dai tre agli ottantacinque anni sono potenziali donatori di cornee, anche in presenza di problemi visivi come miopia o cataratta e non esistono incompatibilità immunologiche tra donatore e ricevente, essendo la cornea un tessuto privo di vasi sanguigni.

Durante l'incontro con i ragazzi, c'è stata anche grande attenzione per la donazione del sangue che permette di salvare vite: il sangue è necessario per gli interventi chirurgici, trapianti, cure oncologiche, ematologiche e per vittime d'incidenti sottolineando l'importanza di un gesto semplice che può diventare fondamentale.

Dal Lions Club Loano Doria il ringraziamento agli insegnanti dell'istituto G. Falcone per la collaborazione.