Solidarietà | 27 gennaio 2026, 09:01

"Asta delle Stelle": su Memorabid i cimeli di Malinovskyi, Conti, Artistico e Federica Pellegrini

Fino al 26 gennaio

Terzo appuntamento con l'asta delle Stelle nello Sport 2026 dedicata alla Fondazione Gigi Ghirotti ETS.

Sino a lunedì prossimo 26 gennaio sarà possibile aggiudicarsi sulla piattaforma www.memorabid.com/stellenellosport cimeli di giocatori e squadre della serie A, della serie B e di campioni dello sport azzurro.

Il Genoa schiera, questa settimana, Ruslan Malinovskyi, tre gol e tre assist in questa prima parte del campionato. L'ultimo il gioiello contro il Bologna che ha aperto alla rimonta. Per la Sampdoria, è il momento del giovane e ben promettente centrocampista genovese Francesco Conti. Lo Spezia lancia il suo messaggio benefico con Edoardo Artistico, decisivo nell'ultima fondamentale vittoria interna contro l'Avellino.

Federica Pellegrini, straordinaria campionessa dello sport e del nuoto azzurro, partecipa all'Asta con la propria cuffia e il libro autografato grazie alla squisita collaborazione della DMTC. Dopo la maglia di Gabriele Casadei, le Fiamme Oro donano a Stelle nello Sport il cimelio di un altro vicecampione olimpico: il suo compagno di equipaggio Carlo Tacchini.  Sempre grazie al gruppo sportivo della Polizia di Stato, all'asta questa settimana la polo autografata dallo spadista paralimpica Edoardo Giordan.

Redazione

