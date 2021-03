Ospedalizzati in continua crescita nel savonese. Toti: "Pronti a sostenere Asl2 con ogni mezzo"

"L'onda sugli ospedali savonesi continua ad essere pesante per la crescita dei casi delle ultime due settimane, ma siamo pronti a sostenere Asl2 con ogni mezzo e col supporto delle aziende sanitarie vicine".

E' la nostra provincia quella che, al momento, desta maggior preoccupazione per i numeri elevati del contagio da Covid19 secondo il presidente della Regione nonché assessore alla Sanità Giovanni Toti, in una Liguria dove quest'oggi è cresciuto il tasso di positività (10,22%) ma dove tutto sommato l'andamento della curva epidemiologica mostra "grande stabilità" e la "gestione degli ospedali ha concesso di non sospendere l'elezione medica".

Ancora in aumento il numero delle persone ricoverate nei nosocomi savonesi nel bollettino di quest'oggi, ormai a quota 138 (cifra tra le più alte da inizio pandemia), dieci in più del giorno precedente, dove l'aumento era stato comunque di nove unità: "Speriamo che affievolendosi l'incidenza del virus sulla popolazione si attenui la pressione sugli ospedali. Stamani col direttore Prioli abbiamo detto che siamo pronti a fare ciò che non abbiamo dovuto fare finora, come ricorrere all'aiuto delle altre Asl".

Incertezza invece sul futuro del piano vaccinale. Da Roma nel pomeriggio è arrivata la notizia di un taglio di circa due terzi delle consegne di AstraZeneca nel mese di aprile, mentre potrebbero aumentare i sieri Pfizer e Moderna: "Non vuol dire che non apriremo a tutto ciò che abbiamo aperto - spiega Toti riferendosi alle vaccinazioni nelle farmacie e presso i medici di famiglia in linea di massima - ma occorre rifare tutti i conti. Campiamo alla giornata e la cosa non è facile e ricevere la metà dei vaccini previsti è un problema. Io non do colpa a nessuno è evidente che la situazione è molto complicata, ma chiediamo a Draghi di usare tutto il suo peso per stabilizzare le consegne".