Pietra, rinnovamento per la bocciofila pensando al post Covid

In questa settimana si è svolta l’assemblea generale di tutti i soci della Bocciofila Pietrese, dove all’ordine del giorno oltre ad altri punti, era anche previsto il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Nel nuovo direttivo votato all’unanimità oltre ad alcune conferme come il Presidente Giorgio Roccatagliata e altri, ci sono stati alcuni cambiamenti, con la nomina al ruolo di direttore sportivo di un grande delle bocce, già campione italiano negli anni ’80, Nuccio Velizzone, il quale porterà tutta la sua esperienza per il rilancio a carattere agonistico del sodalizio pietrese.

"L'intenzione del gruppo ASD Valmaremola è quella di allargare la rosa dei giocatori di tutte le categorie per poter far sì che la splendida struttura comunale, attualmente sede della bocciofila, venga utilizzata nel migliore dei modi come merita. Cioè non solo utilizzata dai giocatori locali ma anche per l’organizzazione di numerose manifestazioni a carattere locale, regionale e nazionale" spiegano dal direttivo.

"L’ambizione dei dirigenti infatti è anche di portare la squadra ad alti livelli naturalmente provvedendo a far confluire e indossare i colori del gruppo pietrese a giocatori di alto livello, affiancati da quelli già presenti, per portarli a far conoscere in tutto il nord Italia come già accadeva tanti anni or sono" continuano i dirigenti della bocciofila, auspicando il supporto delle istituzioni locali in quanto "tale progetto, avrebbe sicuramente anche un ritorno a livello turistico e di prestigio per la nostra splendida cittadina rivierasca".

"Rimaniamo solo in attesa della fine di questa disastrosa pandemia per poter concretizzare tutto ciò per il rilancio del sodalizio e della struttura comunale, provvedendo ad organizzare e pianificare il tutto per essere pronti per l’inizio dei Campionati del 2022" concludono.