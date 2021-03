Finale, lutto improvviso nel mondo della medicina: è mancato il professor Gian Luigi Siccardi

Un lutto improvviso ha scosso nella mattinata di quest'oggi, domenica 21, ha sconvolto non solo la popolazione di Finale Ligure, ma l'intera comunità medica italiana.

Un malore nella sua abitazione di Gorra si è infatti portato via all'età di 68 anni il professor Gian Luigi Siccardi, stimato e apprezzato medico chirurgo specializzato in ortopedia e traumatologia conosciuto in tutta Italia e non solo, in particolar modo per le sue conoscenza sulle deformità vertebrali.

Laureatosi in medicina a Genova e poi specializzatosi a Firenze, nella sua lunga carriera ha praticato la sua professione in tutto il Paese, non solo in Liguria ma anche a Milano e Roma. Dal 2004 al 2010 aveva ricoperto il ruolo di docente all’Università di Siena.

Il professore lascia la moglie e tre figlie. Le esequie si terranno martedì 23 marzo alle ore 10 nella Basilica di San Biagio in Finalborgo.