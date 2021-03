Titanio sul monte Tarinè, la questione trattata domani, 24 marzo, alla Camera

"Domani alla Camera, nel corso del question time in diretta televisiva sulla Rai, chiederemo al ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, di chiarire la posizione del governo sulle estrazioni minerarie nel comprensorio del Beigua. La Regione Liguria ha dato il suo via libera, mettendo a rischio la più vasta area protetta della zona. Da anni le comunità locali hanno spiegato la loro contrarietà rispetto all'ipotesi di attività estrattive". Lo dichiarano il segretario di presidenza alla Camera per Liberi e Uguali, Luca Pastorino e il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro.



"Sia una legge nazionale che un'altra regionale - aggiungono Pastorino e Fornaro - stabiliscono che nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati. La norma nazionale fa specifico riferimento al divieto apertura ed esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l’asportazione di minerali".