Savona, contagi in crescita: dalle 16 stop alla vendita per asporto

"Per i giorni 27 e 28 marzo cessazione dalle ore 16.00 dell’attività di asporto dei pubblici esercizi, fatto salvo la consegna a domicilio e dei centri culturali, sociali e ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione, esclusivamente a favore dei rispettivi associati".

Questa la decisione del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio che ha firmato un'ordinanza dopo che i numeri del contagio sono aumentati considerevolmente nel savonese, per evitare inoltre ogni tipo di assembramento.

"In attesa che la Regione comunichi il dato aggiornato dell'indice RT, abbiamo previsto servizi diurni degli agenti della Polizia municipale, esclusivamente dedicati e rafforzati, nelle zone di maggior frequentazione come il centro storico e i giardini di via delle Trincee; mentre i servizi pomeridiani, dalle ore 16.00 alle ore 18.30, saranno concentrati in piazza Vacciuoli e zona Darsena, luoghi a maggior rischio di assembramento" aveva spiegato la prima cittadina savonese.

"Colgo l'occasione per rinnovare l'invito alla cittadinanza a non abbassare la guardia, continuando a porre in essere le disposizioni ministeriali finalizzate alla limitazione del contagio" ha concluso Ilaria Caprioglio.