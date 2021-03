Ceriale, auto ribaltata sulla via Aurelia: soccorsi mobilitati

Incidente stradale questa sera, intorno alle 19.30, lungo la via Aurelia a Ceriale dove un'auto si è ribaltata. Ancora da accertare con precisione la dinamica del sinistro.

Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario (Croce Bianca di Albenga), dei vigili del fuoco e della polizia stradale per gli accertamenti del caso.

Fortunatamente il conducente del mezzo incidentato non ha riportato gravi ferite: è stato comunque trasportato in via precauzionale all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.