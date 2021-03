"Il coordinamento provinciale di Art. uno Savona - si legge in una nota - esprime la massima solidarietà alla comunità di Cosseria, per il vile danneggiamento della statua del Cristo in Croce, importante opera per l'intero comune".

"Auspichiamo che le autorità possano individuare il colpevole di tale atto anche per rassicurare la popolazione - conclude - Come Articolo uno sosteniamo anche la sottoscrizione ideata dal comune per pagare le spese di restauro".