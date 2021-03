Vado, sulle note di "A te" di Jovanotti l’ultimo commosso saluto a Denada Nerjaku (FOTO e VIDEO)

Sulle note di “A te” di Jovanotti, parenti, amici, conoscenti si sono raccolti nell’ultimo saluto nel cimitero di Bossarino a Vado Ligure alla trentenne Denada Nerjaku, morta a seguito dell’incidente avvenuto lo scorso 23 marzo sull’autostrada A10 all’altezza di Celle Ligure.

La sua auto infatti quel giorno avrebbe perso il controllo e si sarebbe schiantata prima contro un camion e poi contro il guard rail.

Sul posto erano intervenuti anche i militi della Croce d'Oro di Albissola Marina per porgere le prime cure, la Polizia Stradale e i Carabinieri per i rilevamenti del caso, il Personale della Direzione 1° Tronco di Genova della Società Autostrade per analizzare il quadro della situazione.

Qualche minuto dopo era intervenuto anche l'elisoccorso Grifo, mentre a terra i Vigili del fuoco avevano proceduto ad estrarre dalle lamiere dell'autovettura la ragazza che fin da subito era parsa in condizioni gravissime ed era stata trasportata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ma purtroppo nella notte era deceduta.

Lascia i genitori, la figlia, i fratelli, le cognate, i nonni, gli zii, i cugini e tutti i parenti. Lavorava alla Cirfood di Genova.