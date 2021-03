Carcare, lavori di somma urgenza nel fiume Bormida: botta e riposta tra Mirri e Bologna

Scontro tra minoranza e maggioranza a Carcare. La bagarre risale all'ultimo Consiglio comunale che si è tenuto lo scorso 17 marzo. A dar fuoco alle polveri l'interrogazione presentata dal gruppo di opposizione "Lorenzi Sindaco" in merito ai lavori di rimozione del materiale terroso all'interno dell'alveo del fiume Bormida, in corrispondenza della passerella pedonale di piazza Caravadossi (come da verbale di somma urgenza di tipo A), trasportato dall'innalzamento del corso d'acqua durante l'allerta arancione dello scorso 2 ottobre.

"I lavori di somma urgenza di tipo A vanno realizzati immediatamente, nell'arco di una settimana - attacca il consigliere Rodolfo Mirri - l'amministrazione De Vecchi ha fatto i verbali di somma urgenza, una perizia e l'affido dei lavori alla ditta, e poi ci ha comunicato che ad oggi l'intervento non è stato ancora realizzato. Qui c'è qualcosa che non va. Nel verbale di somma urgenza è citato espressamente 'ordina la suddetta ditta di rendersi immediatamente disponibile nel proseguire e terminare i lavori in oggi avviati'. I documenti parlano chiaro. Questo intervento fa parte di quel debito fuori bilancio approvato due volte. Nel primo caso l'amministrazione De Vecchi aveva sbagliato non inserendo la lettera del revisore dei conti. Annullato in auto-tutela e stato poi riportato e riapprovato nell'ultimo Consiglio comunale".

"I lavori in questione effettivamente non sono ancora stati fatti - replica l'assessore ai Lavori Pubblici Franco Bologna - Quando interveniamo all'interno del fiume non lavoriamo in casa nostra, ma su terreno demaniale dove occorrono diverse concessioni. Oltretutto ci troviamo in un periodo della stagione complicata. Prima la neve, poi l'acqua alta. Problemi legati alla sicurezza e manifestati dalla stessa ditta. L'intervento sarà eseguito a breve".

"Quando si fa un verbale di somma urgenza di tipo A non ci vuole nessun permesso. Si fa una trattativa diretta perché c'è un problema imminente, come dichiarato nei documenti dall'amministrazione De Vecchi - ha ribadito Mirri - Noi siamo in un'amministrazione pubblica e dobbiamo spiegare ai cittadini carcaresi dove vanno i soldi".

"I soldi per questo lavoro, proprio perché c'è una procedura di trasparenza amministrativa che segue delle leggi, sono ancora nelle casse del comune. Le fatture vengono pagate alla fine del lavoro. Tutti i lavori di somma urgenza sono stati eseguiti, ad eccezione di questa per motivi di sicurezza - ha precisato il sindaco Christian De Vecchi - Evidentemente il consigliere Mirri non conosce gli aspetti di fiscalità e contabilità presenti nella vita amministrativa. Questa sua abitudine nel continuare a gettare dubbi sulla nostra amministrazione è oramai conosciuta bene fin dall'inizio della legislatura, nella volontà di accusarci di chissà quale atto di malafede. Tutto questo a discapito dell'interesse collettivo".

"Quando si parla di lavori iniziati - conclude l'assessore Bologna - facciamo riferimento ad un intervento immediato con la quale sono stati rimossi alberi e pezzi di tronco che la corrente del fiume aveva portato sotto la passerella".