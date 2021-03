Cluster Covid in comune a Savona, chiusi fino al 5 aprile gli uffici del settore lavori pubblici e ambiente

Saranno chiusi al pubblico, fino a lunedì 5 aprile compreso, gli uffici del comune di Savona del settore lavori pubblici, ambiente, stabili comunali e cimiteri.

Questa la decisione con l'emissione di un'ordinanza della segretaria comunale Lucia Bacciu dopo che a Palazzo Sisto sono stati riscontrati 16 dipendenti positivi (tra di essi anche l'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi).

I dipendenti potranno lavorare in smart working, in una percentuale minima non inferiore al 70%.

Dall'inizio del cluster comunale sono state attivate tutte le misure di sicurezza prescritte dalle norme e protocolli, sia nazionali che locali oltre alle ripetute sanificazioni dei locali ed intensificazione della quota di personale in lavoro agile. Nelle ultime 24 ore infatti infatti i contagi sarebbero aumentati nel personale del settore lavori pubblici.

Sarà inoltre disposta a rotazione, la compresenza massima di 1 dipendente per singolo ufficio, esclusivamente per le attività indifferibili ed urgenti e per il tempo limitato al loro adempimento. Verrà anche effettuato un ulteriore screening di tamponi per tutto il personale del settore coinvolto.