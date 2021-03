Dego ripristina l'area giardini delle scuole primarie e dell'infanzia (FOTO)

L'area giardini delle scuole primarie e dell'infanzia ripristinata grazie alla collaborazione di alcune associazioni del paese.

"Si tratta di un'area usata dalle scuole e durante l'estate, aperta alla cittadinanza dal mattino alla sera - spiega il vice sindaco di Dego Corrado Ghione - Prima la zona era recintata con della rete normale, e spesso e volentieri durante la notte, i vandali danneggiavano la staccionata, intrufolandosi all'interno e spaccando giochi e panche".

"Cosi abbiamo deciso di rifare completamente la recinzione con un grigliato molto resistente. Inoltre i giardini sono stati ripuliti da erbacce e spazzatura. Adesso, alcuni volontari stanno ripristinando le panchine ammalorate" prosegue il vice sindaco.

"Ringrazio l'Avis Dego per aver contribuito al ripristino dell'area, sempre in prima fila come altre associazioni nell'aiutarci a migliorare il paese, e l'Officina Macchine Agricole Negro per aver messo a disposizione alcuni loro mezzi ad uso gratuito" conclude Ghione.

Oltre ai giardini, questo mese il comune di Dego ha sostituito anche il tabellone segnapunti (utilizzato dalla squadra locale New Volley Valbormida) all'interno della palestra comunale, fuori uso oramai da parecchi anni.