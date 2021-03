Pietra, al parco Offenburg vandalizzata la targa distintiva della grotta dedicata alla Madonna di Lourdes (FOTO)

"Non ci sono davvero parole". Conciso, ma estremamente chiaro. Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure, affida a questa semplice frase il proprio commento dopo la scoperta del danneggiamento della targa della grotta della Madonna di Lourdes, situata all'interno del parco Offenburg.

Il deplorevole gesto non è passato inosservato nemmeno agli occhi dell'onorevole Sara Foscolo che si è espressa così: "Un gesto grave e inaccettabile! Condivido la rabbia del Sindaco Luigi De Vincenzi per l’ennesimo atto di inciviltà da parte di qualche stupido che impiega il proprio tempo andando in giro a danneggiare il patrimonio del Comune e di tutti i pietresi. Il danneggiamento della targa della grotta della Madonna di Lourdes segue di pochi giorni quello dei lampioncini di Via Verde. Confido che, come già successo in passato, i responsabili vengano identificati e paghino per questo vile gesto!".

Parole di sdegno sono giunte anche dalla consigliere di minoranza Silvia Rozzi: "Atto vandalico alla targa distintiva della grotta dedicata alla Madonna di Lourdes. Un altro gesto eroico di qualche delinquente frustrato che meriterebbe di rincollare con la lingua i cocci rotti. Tanto per iniziare a mostrare rispetto, e tenersi occupato se è annoiato".

A Pietra Ligure si registra così un altro gesto di vandalismo dopo la distruzione dei lampioncini di via Verde avvenuta nei giorni scorsi (LEGGI QUI).