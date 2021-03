Cengio, incendio all'interno di un'abitazione di Vicolo Genepro: intervento dei vigili del fuoco

Vigili del Fuoco in azione a Cengio per un incendio all'interno di un'abitazione nella zona di Vicolo Genepro. L'allarme lanciato da vicini è partito in serata e la macchina del pronto interevento si è subito attivata.

Una densa coltre di fumo si è sprigionata dall'appartamento, in quel momento privo della persona lì residente. Fortunatamente il pronto intervento dei soccorsi ha riportato la situazione alla normalità.

Rimangono da accertare le cause che hanno provocato le fiamme. Non si segnalano persone ferite o intossicate.