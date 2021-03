Incendio boschivo nel pomeriggio odierno a Cairo Montenotte, sulle alture tra l'ospedale e Cairo 2. Un gran fumo bianco si è innalzato rapidamente nel cielo della zona, complice anche il vento.

Immediato è scattato l'allarme con la chiamata ai vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni le fiamme si sarebbero sviluppate (per cause ancora da accertare) all'interno di un boschetto alle spalle di via Fedele.

Il rogo è stato prontamente domato, la situazione è così tornata alla normalità.