Truffatore col trucco dello specchietto identificato dagli agenti di Polizia di Alassio

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Alassio sventano una “truffa dello specchietto”. Era la mattina del 27 quando un cittadino raccontava agli agenti di essere stato “preso di mira” nelle vie centrali di Alassio dal conducente di una Citroen C3 nera. La vicenda era rimbalzata in quegli stessi giorni sui social e sui giornali on line, con l’invito da parte delle forze dell’ordine a tenere gli occhi bene aperti e segnalare ogni singolo episodio.

A seguito delle indagini immediatamente avviate l'autovettura veniva individuata posteggiata nelle vie centrali. Aveva subito inizio l’appostamento, al fine di poter risalire all'utilizzatore del veicolo, che giungeva più tardi e veniva prontamente fermato mentre si apprestava a commettere ulteriori truffe. L'uomo ovviamente si dichiarava estraneo ai fatti concernenti la truffa dello specchietto, essendo specializzato nella "commercializzazione" di orologi più o meno originali venduti prevalentemente nella Costa Azzurra. La tesi dell'uomo veniva subito respinta visto che all'interno dell'autovettura si rinvenivano due specchietti retrovisivi esterni ed un "guscio" copri specchietto di modello identico a quello della stessa autovettura Citroen.

Successivamente la donna che aveva segnalato di aver subito il tentativo di truffa si recava presso il Commissariato per sporgere denuncia in merito a quanto accadutole il giorno prima e riconosceva anche il foglietto manoscritto con la frase "Specchio sx Citroen C3 E. 128,00" trovato in possesso dell'uomo, identico a quello mostratole il giorno prima dal medesimo per convincerla a pagare la somma in contanti.

Parallelamente, nel corso dell'attività investigativa, veniva richiesto alle forze di polizia delle località limitrofe se avessero ricevuto notizia o denuncia di fatti simili a quelli per cui l’ufficio di Alassio stava indagando, trovando riscontro in due Comandi di due diversi Comuni vicini. Altre persone avevano sporto denuncia e fornivano elementi chiaramente riconducibili al truffatore, che aveva utilizzato l’identico modus operandi nelle altre circostanze. A testimonianza dell'intensa attività truffaldina, in ben due circostanze l'uomo prendeva di mira la stessa persona, al punto che nel secondo episodio si scusava con la vittima. Una delle vittime della truffa, mentre si trovava ad Albenga, notava la stessa autovettura e lo stesso uomo delle due truffe tentate ai suoi danni, che parlava con un giovane, e si accorgeva che stava cercando di truffarlo: riusciva ad informarlo di quanto gli stava accadendo, scongiurando il verificarsi di una ulteriore truffa.

Da notare che una prima osservazione del telefono cellulare in possesso al presunto truffatore faceva emergere la presenza di alcuni video inviati ad alcuni suoi contatti sull'applicazione Whatsapp, durante i quali lo stesso si filma mostrando svariate banconote e vantandosi con spavalderia di essersele procurate attraverso la truffa dello specchietto. Dell'intera attività di indagine è stato opportunamente il informato il Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Savona di turno, Dott. Martini, che coordinava le indagini. Sono tuttora in corso ulteriori attività di indagine.