Loano, Nappi (MIU): "Paese sempre più trascurato e non abbiamo più notizie del sindaco, mi sto quasi preoccupando"

Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita che ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Loano, segnala nuovamente situazioni di sporcizia e degrado sul territorio loanese.

"Il sottopasso sul confine con Borghetto cade a pezzi e la scarsa pulizia generale del paese è evidente - spiega il leader del MIU - sono dimostrazioni di trascuratezza da parte di questa amministrazione nei confronti della città. A proposito: l'amministrazione ormai non è più reperibile, mi sto quasi preoccupando, non abbiamo avuto più notizie del sindaco. E che dire della situazione della fermata del bus nella zona centrale del paese? È da tempo che il marciapiede è danneggiato. Rappresenta un pericolo per coloro che transitano da quelle parti, lo abbiamo potuto constatare con le segnalazioni che ci sono giunte di persone infortunate dopo essersi inciampate. In questi giorni, inoltre, si parla molto del nuovo Conad che sorgerà nella zona delle Vignasse: un'operazione al quale siamo assolutamente contrari, così si penalizza ancora una volta la piccola e media impresa".

Non solo la politica loanese, ma anche quella regionale nel mirino di Nappi: "Toti continua a non preoccuparsi realmente dei problemi della Liguria. Invece di pensare sempre a promuovere il pesto e la focaccia, che per carità va anche bene visto che sono simboli, si occupi concretamente delle problematiche del territorio: una su tutte la questione delle autostrade, con la sua serie infinita di cantieri e i costi esorbitanti per chi le percorre. Come MIU abbiamo richiesto un incontro al presidente della Regione, ma purtroppo continuiamo a non essere considerati. I liguri hanno bisogno di risposte: c'è una Liguria che lavora e che non riesce ad arrivare a fine mese, ci sono categorie come quella degli autotrasportatori che attraversano ogni giorno un'autostrada pericolosa come dimostrano le recenti tragedie, c'è un turismo che è crollato. Non si può pensare solo alla campagna vaccinale, c'è la necessità anche di risolvere altri problemi".