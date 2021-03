Spotorno, una classe delle elementari in isolamento. Via alle vaccinazioni coi medici di famiglia

"Le procedure, attivate prontamente da scuola ed Asl, consentono di isolare sul nascere ogni rischio di contagi a scuola, che continua ad essere uno dei posti più sicuri per bambini e ragazzi. D’altro canto la tendenza generale che sembra vedere i maggiori contagi tra i più giovani deve indurre maggior cautela nei comportamenti dei ragazzi al di fuori della scuola nel tempo libero" ha spiegato il sindaco Fiorini nel suo consueto punto del lunedì sul proprio profilo Facebook.

"La situazione non è cosi preoccupante come appare" nel territorio comunale, anche in funzione all'accorpamento nella tabella di Alisa con gli altri comuni, ma in provincia "è sì preoccupante, perciò teniamo altissima l’attenzione".