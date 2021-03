Via alle vaccinazioni AstraZeneca nella farmacia Piemontese di Savona: la prima a partire nel savonese (FOTO e VIDEO)

Dopo il boom delle prenotazioni della fascia 75-79, che proseguono oggi con i 70-74, via alle somministrazioni nelle farmacie. La prima a partire è stata la farmacia Piemontese di Savona in via Torino.

Da ieri sera alle 18.45, dopo aver ricevuto in mattinata le fiale del vaccino Astrazeneca, la struttura del comune capoluogo ha dato vita alle somministrazioni (20 dosi oggi e 40 appuntamenti giovedì) che sono proseguite questa mattina dalle 8.45.L’organizzazione, come ci viene spiegato dal titolare Roberto Pansolin, è certosina: i pazienti prenotati dopo la misurazione della temperatura e la sanificazione delle mani, entrano dall’ingresso di via Torino, percorrono il corridoio della farmacia e arrivano nella sala del punto salute.

Dopo una anamnesi del paziente e il passaggio nella sala d’attesa, il medico somministra il farmaco nella sala vaccinazioni e dopo i quindici minuti di routine i vaccinati possono lasciare la farmacia con il loro certificato di vaccinazione e la data del richiamo uscendo da una porta che riporta sempre in via Torino. Sono presenti, per cercare di rendere più sterili e Covid free tutte le aree, dei sanificatori con filtro Epa.

“A Savona ci sono 105 farmacie, se ognuna facesse 10 vaccini al giorno, una quantità che sarebbe veramente risibile, otterremo 1050 vaccinazioni al giorno, che sarebbe un grosso contributo, soprattutto per la disposizione geografica dei punti vaccinali. Anche con uno sforzo minimo ma di tanti si ottengono dei risultati con dei numeri interessanti” ha specificato il dottor Pansolin.

Questo pomeriggio inizieranno le somministrazioni anche nella farmacia Varaldo di Dego (mette a disposizione il martedì pomeriggio e mercoledì tutto il giorno), da domani, mercoledì 31 marzo, spazio alla farmacia della Concordia ad Albissola Marina (somministra il lunedì, mercoledì e venerdì) e alla San Giovanni di Sassello (lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio), alla farmacia della Corcordia di San Giuseppe di Cairo partenza il giovedì (si aggiunge anche il sabato pomeriggio) e il sabato mattina con due medici nella farmacia Rodino-Vieri di Cairo.