Insoddisfazione tra il personale di Servizi Ambientali: le minoranze loanesi chiedono al sindaco Pignocca di fare chiarezza

"Apprendiamo da blog di stampa locali dell’esistenza di situazioni di insoddisfazione tra il personale dipendente di Servizi Ambientali Spa, al punto che qualcuno ha intentato causa nei confronti della partecipate con richieste economiche di rilievo. Chiediamo quindi di riferire in Consiglio in merito a quanto segnalato, per capire anche quali siano i potenziali rischi a carico della partecipata, le probabilità di uscire soccombenti dalle vertenze intentate e le eventuali responsabilità in merito ai suddetti rischi". Così, attraverso una nota stampa, i gruppi di minoranza loanese LoaNoi e Pd interpellano in vista del prossimo Consiglio Comunale il sindaco Luigi Pignocca e la Giunta sul tema Servizi Ambientali.