Coronavirus, Toti a Savona: "Più giusto sommare oggi delle restrizioni che non tirarla lunga quando l'Italia riaprirà" (FOTO e VIDEO)

“Se dobbiamo prendere delle misure di contenimento bisogna farlo in questo momento, penso sia più giusto sommare oggi delle restrizioni che non tirarla lunga e trovarci quando l’Italia riaprirà in una situazione di difficoltà”.

Queste le parole del presidente della Regione Giovanni Toti che è intervenuto questo pomeriggio dall’hub vaccinale del Palacrociere di Savona.

Al vaglio il possibile passaggio del savonese in zona rossa dopo Pasquetta. Una decisione che verrà presa dopo aver visionato il decreto legge del Governo Draghi (leggi QUI) che dovrebbe chiudere l'Italia in zona arancione (o rossa) fino al 30 aprile.

“Una volta approvato il decreto e vista l’analisi che ne faranno i nostri tecnici nelle prossime ore prenderemo i provvedimenti che la legge ci prescrive - prosegue Toti - La campagna vaccinale ha comunque preso un passo diverso, Asl2 è l’azienda che ha fatto il maggiore sforzo di vaccinazione possibile. Gli ospedali al momento tengono”.