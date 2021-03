Vaccini anti-covid, Toti: "Al lavoro per un hub in Val Bormida con il contributo della sanità privata"

"L'obbligo di vaccinazione per i sanitari e lo scudo penale per chi lavora con i vaccini credo che siano due passi avanti molto importanti per dare slancio alla campagna vaccinale - ha aggiunto Toti - ci auguriamo tutti che si possa riaprire il Paese prima della fine di aprile, come è previsto, però ora l'obiettivo è debellare il Covid e poter ripartire di slancio, speriamo un mese prima dello scorso anno. L'anno scorso riaprimmo il Paese dopo il ponte del 2 giugno, sarebbe un bel successo poter riaprire l'Italia dopo il ponte del primo maggio".

"Un nuovo hub per i vaccini in provincia di Savona in collaborazione con i privati? Questo (il Palacrociere ndr) è un hub molto grande, in Val Bormida stiamo lavorando per un hub anche con il contributo della sanità privata e a Taggia ce ne sarà uno ulteriore - ha concluso Toti - Implementeremo il sistema delle farmacie, che al momento sono 52, non appena arriveranno da Roma le dosi di vaccino AstraZeneneca o Johnson in grado di soddisfare la domanda".