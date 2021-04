Albenga, rimosse e demolite 67 biciclette abbandonate

Questa mattina gli agenti dell’Ufficio della polizia locale amministrativa di Albenga, guidati dall’ispettore Pietro Sansalone, in collaborazione con gli operai del Comune hanno provveduto alla rimozione e alla demolizione di 67 velocipedi in evidente stato di abbandono privi di parti essenziali per la circolazione, che avevano occupato per diverso tempo l'arredo pubblico oppure le rastrelliere porta biciclette in diverse zone della città.

Ricordiamo che la Polizia Locale è operativa sotto molteplici aspetti e con diverse attività, spesso in stretta collaborazione con le persone attive nella città in ottica di partecipazione e collaborazione.

“Questi interventi sono importanti per il decoro cittadino e danno una risposta a molti residenti che segnalano la presenza di veicoli e biciclette in stato di abbandono” ha affermato l’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci.