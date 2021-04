Cairo, giovedì 8 aprile il mercato settimanale trasloca in piazzale Garino

Giovedì 8 aprile il mercato settimanale (banchi di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici) di Cairo Montenotte trasloca in piazzale Garino (zona cimitero).

L'ordinanza è stata firmata nei giorni scorsi dal sindaco Paolo Lambertini. Grazie alle sue caratteristiche di socialità e aggregazione, il mercato settimanale rappresenta da sempre un elemento attrattore per un gran numero di persone.

Il provvedimento è stato preso per garantire le migliori condizioni di svolgimento nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento dell'infezione da Covid. Ad oggi sono 128 le persone in quarantena sul territorio comunale, di cui 74 positive. Nell'ultima settimana i contagi sono aumentati.