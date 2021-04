Autovelox, un nuovo bando di gara provinciale da circa 1 milione per il prossimo biennio

Supererà di poco il milione di euro il servizio di locazione dei cosiddetti autovelox con relativa gestione e recupero delle sanzioni rilevate da veicoli o pedoni che la Provincia di Savona manderà a gara nei prossimi mesi.

Nei giorni scorsi è infatti arrivata la determina propedeutica a stabilire i parametri secondo cui si svolgerà la selezione del nuovo operatore che dovrà gestire, per un periodo di ventiquattro mesi, gli apparecchi elettronici posti sulle strade di competenza dell'ente e riscuotere le relative multe.

Il servizio in oggetto, col fine del "miglioramento del grado di sicurezza della circolazione stradale sulle strade provinciali", ha un importo a base di gara di complessivi Euro 932.400,00 soggetto a ribasso oltre Iva al 22%, si legge nel testo dell'atto emesso dall'ente di secondo livello territoriale.

Non verrà quindi rinnovato il contratto al momento in essere, al quale è collegato un recupero crediti difficoltoso: "Abbiamo deciso quest'anno di non prorogare l'accordo già in essere e quindi mettiamo in appalto il servizio completo per capire con nuovi soggetti se può cambiare qualcosa" spiega la consigliere delegata alla viabilità, Luana Isella.