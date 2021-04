Il Comune di Borghetto Santo Spirito "svela al mondo" la futura piazza Gramsci

Le dimensioni originarie della piazza verranno mantenute inalterate ma grazie alla dismissione dei marciapiedi perimetrali aumenteranno anche i posti auto gratuiti. I marciapiedi non saranno più necessari in quanto la piazza stessa, da avulsa dal contesto circostante, diventerà un luogo di transito e l’asse principale per collegare Via Ponti con piazza Sant’Antonio.