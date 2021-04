Cairo, avviso per l’affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali

Il comune di Cairo Montenotte, in conformità alle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” pubblicate dall'Autorità Nazionale Anti-corruzione e aventi ad oggetto le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, intende selezionare operatori economici interessati a partecipare ad una successiva procedura (ex art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016) relativa all'affidamento dei servizi cimiteriali di interesse dell’amministrazione aggiudicatrice.

L'ammontare dell'appalto avente una durata di tre anni (dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2024), è stato stimato in 142.623,00 euro (IVA al 22% esclusa).

Il termine per manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva selezione è stabilito per le ore 12 del giorno 3 maggio.

La Stazione Appaltante si riserverà il diritto di inoltrare l’invito alla successiva procedura negoziata anche ad altri operatori economici che, in possesso dei requisiti di partecipazione, non avessero comunque manifestato interesse ad essere invitati.