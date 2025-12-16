Da Calizzano un pullman per Daniela Gazzano, insignita dell’Onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana

Sarà una giornata di riconoscimento e celebrazione quella di martedì 17 dicembre, quando Daniela Gazzano, concittadina di Calizzano e residente a Bra, riceverà l’Onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana presso la Prefettura di Cuneo, in un evento di alto rilievo istituzionale.

Daniela, conosciuta come “la mamma che parla con gli occhi”, vive con il marito e i due figli. Colpita da una grave emorragia cerebrale subito dopo il parto, oggi è paralizzata e comunica esclusivamente attraverso il movimento delle palpebre. Una sfida che ha affrontato con straordinaria forza di volontà, diventando un esempio di resilienza e dedizione alla famiglia e alla comunità.

Alla cerimonia parteciperanno rappresentanti delle amministrazioni comunali di Calizzano e Bra, che hanno avuto un ruolo determinante nel promuovere la candidatura di Daniela per questo prestigioso riconoscimento.

La celebrazione proseguirà la stessa sera, alle 21:00, con un momento di incontro organizzato dalla famiglia e dall’associazione “Gli Amici di Daniela” presso una struttura nei pressi della sua abitazione a Bra. Da Calizzano è stato organizzato un pullman per partecipare all’evento.