Savona, inaugurato in Tribunale un nuovo tetto verde estensivo: spazio ad un giardino pensile

Un nuovo tetto verde estensivo in Tribunale a Savona.

È stato inaugurato questa mattina il giardino pensile che affaccia su Via Luigi Corsi realizzato nell'area del Giudice di Pace grazie ad un intervento finanziato dal Ministero della Giustizia.

L'opera resituisce una piena fruibilità alla copertura dell'immobile e si inserisce in un'ampio programma di riqualificazione con lo scopo di migliorare le prestazioni energetiche, ambientali e funzionali degli uffici giudiziari.

Sono state piantate diverse essenze arbustive della macchia mediterranea dalla lavanda al corbezzolo passando per l'olivo, la lavanda e diverse altre.

Un anno fa è stata ristrutturata la vetrata centrale dove per diverso tempo durante le giornate di pioggia al secondo piano si verificavano allagamenti con pozze d'acqua sul pavimento.

Rimangono però criticità di infiltrazioni d'acqua al settimo piano del Palazzo di Giustizia.

"Sono certo che anche a questi problemi si porrà rimedio grazie all'aiuto che abbiamo già avuto dalle autorità" spiega il Procuratore Capo della Repubblica Ubaldo Pelosi.

Durante l'inaugurazione sono intervenuti la Presidente del Tribunale Lorena Canaparo, il Direttore Generale della Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie Andrea Petterutti, il Sindaco Marco Russo, la consigliere provinciale Franca Giannotta e la presidente dell'Ordine degli Avvocati Vittoria Fiori.

Hanno illustrato gli interventi Giovanni Grondona Viola, presidente ASSIMP Italia, Domenico Menale, direttore dell'Ufficio VIIl con la partecipazione delle progettiste, gli architetti Francesca Piccioni e Margherita Pane. Le conclusioni sono state svolte dal Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria Lina Di Domenico.