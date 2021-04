Varazze in lutto per la scomparsa dell'ex consigliere comunale del M5S Antonio Gustavino

Il comune di Varazze è in lutto per la scomparsa del 64enne Antonio Gustavino.

Gustavino, sommozzatore, specializzato in lavori subacquei nella Marina di Varazze, era conosciuto e stimato da molti varazzini.

Nel 2014 era in lista con il candidato sindaco del M5S Gianni 'Way' D'Aliesio ed era entrato in consiglio comunale nel 2018 subentrando a Diego Lofrano. Nell'ultima tornata elettorale del 2018 era candidato nella lista con Massimo Lanfranco.

"Ho appena ricevuto la triste notizia che è mancato un mio caro collega di consiglio comunale nella scorsa amministrazione. Ciao Antonio, ora potrai continuare le tue battaglie amministrative da lassù" il ricordo del consigliere comunale di Patto per Varazze Gianantonio Cerruti.

"Antonio è stato uno dei primi consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle in Italia. Si è ripresentato come consigliere al mio fianco nella scorsa campagna elettorale durante la quale ho avuto occasione di conoscerlo e di apprezzare la sua onestà e franchezza. Ma quello che.mi è piaciuto di più è stato di condividere il suo amore per il mare. Questo era prima di tutto, un palombaro, cresciuto alla scuola del Comsubin, la migliore del mondo. E voglio ricordarlo con una frase di Jung: chi ha frequentato gli abissi ha in sé un che di folle, incomprensibile al "mondo di sopra". Buon vento, Antonio" il messaggio di cordoglio del capogruppo del M5S in consiglio Massimo Lanfranco.