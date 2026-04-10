Incidente mortale sulla SS334: aperto un fascicolo per omicidio stradale

Omicidio stradale. Il Pubblico Ministero Elisa Milocco ha aperto un fascicolo dopo il drammatico incidente sulla SS334 "del Sassello" nel rettilineo dopo il Santuario della Pace.

A perdere la vita mercoledì scorso nello scontro tra la sua moto che si dirigeva verso Stella e l'auto nella direzione opposta, il 35enne, tecnico di radiologia dell'ospedale San Paolo di Savona, Francesco Viale.

Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte dell'automedica del 118, un'ambulanza della Croce d'Oro di Albissola Marina e i vigili del fuoco. Sul posto per effettuare i rilievi del caso e gestire il traffico (chiuso per alcune ore) la polizia stradale, la polizia locale e Anas.

Ad avere un malore anche la giovane alla guida dell'auto, soccorsa dalla Croce Verde di Albisola.

La Procura ha inoltre disposto il sequestro dei due mezzi coinvolti nell'incidente.

Stanno proseguendo nel frattempo le indagini della polizia locale per fare luce sulla dinamica del sinistro. Sul tratto non sono infatti presenti telecamere ma i mezzi potrebbero essere stati immortalati da quelle presenti a Stella e Albisola.

Questo pomeriggio è stato celebrato l'ultimo commosso saluto al giovane di Stella e molti nella gremita chiesa di San Nicolò hanno voluto rendergli omaggio.