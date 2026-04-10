Fermato con 5 dosi di cocaina, minaccia di morte e aggredisce i carabinieri: arrestato un 35enne marocchino

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Queste le accuse delle quali è stato chiamato a rispondere dopo esser stato arrestato in flagranza di reato, ad Albenga, dai carabinieri della Sezione Radiomobile, un uomo di 35 anni. Decisivo l’intervento dei militari, che hanno bloccato il sospettato nonostante la violenta reazione opposta durante le fasi del controllo.

L’episodio si è verificato nella tarda serata di martedì 7 aprile, intorno alle 23, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio in viale Pontelungo. Durante le verifiche, i militari hanno fermato il cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, trovandolo in possesso di circa 5 grammi di cocaina suddivisi in nove dosi pronte per la vendita, oltre a 930 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel corso delle operazioni di identificazione e perquisizione, il 35enne ha manifestato un forte stato di agitazione, rifiutandosi di fornire le proprie generalità. La situazione è rapidamente degenerata: l’uomo ha minacciato di morte i militari e ha tentato di aggredirli con calci e pugni. Solo grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori è stato possibile contenere la sua reazione e procedere all’arresto in sicurezza, senza conseguenze per il personale intervenuto.

La droga e il denaro sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Albenga in attesa del rito direttissimo. Al termine dell’udienza, il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo.

L’operazione si inserisce nell’ambito della costante attività di controllo del territorio condotta dall’Arma, finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti e alla tutela della sicurezza pubblica.