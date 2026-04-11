Picconate sui “ciappi” del Finalese: i millenari lastroni dell'altopiano tra Finale e Orco Feglino in pietra sfregiati da ignoti

Nel cuore di uno dei paesaggi più suggestivi del Finalese, dove storia e natura si intrecciano da millenni, un triste episodio ha minato nei giorni scorsi un patrimonio tanto prezioso quanto fragile.

Nel mirino dei vandali stavolta sono finiti luoghi tra i più iconici e panoramici dell'entroterra Finalese. Non oggetti o manufatti, ma autentiche bellezze naturalistiche e paesaggistiche che rendono il territorio che da Finale Ligure si sviluppa nell'entroterra verso Orco Feglino.

La sorpresa, agli occhi di alcuni attenti appassionati, si è palesata nei giorni successivi al ponte pasquale. Si tratta di evidenti segni di tentativi di picconate alle millenarie lastre di pietra del Finale, che hanno scalfito una superficie nota per portare su di sé i segni del tempo e della presenza umana fin dalla preistoria, nella zona dei "ciappi".

I maggiori danni sono stati ritrovati sul Ciappo dei Ceci su più punti e in quello che è invece il Ciappo dei Muli (nome riscoperto da alcuni appassionati ricercatori storici locali); decisamente più contenuti i danni al Ciappo delle Conche.

I danneggiamenti sono stati segnalati ai carabinieri che stanno vagliando, insieme ai Forestali, l'accaduto. Secondo quanto riferito, alcune persone sarebbero state intraviste munite di piccole picozze e metal detector aggirarsi nella zona.

Vittima dei danneggiamenti sono state anche alcune foto-trappole posizionate non lontane dalla medesima zona, sempre nell'entroterra.

Oltre ai segni dei danneggiamenti a restare è però anche l'attenzione sempre viva di appassionati e frequentatori della zona, che continuano a osservare e documentare un patrimonio capace ancora oggi di raccontare, sulla pietra, storie antichissime del territorio.