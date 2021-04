Cengio piange l'ex carrozziere Francesco Sinatò (detto Franco), mancato all'età di 79 anni

Una persona buona, cordiale e sempre pronta al dialogo. La comunità di Cengio è in lutto per l'ex carrozziere Francesco Sinatò, detto "Franco", mancato all'età 79 anni presso l'ospedale di Albenga.

Arrivato a Cengio negli anni '70, Sinatò era molto conosciuto in paese per via della sua officina situata in via Padre Garello.