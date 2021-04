Fondi riqualificazione Santa Corona, Grande Liguria attacca il Pd: "Declino dell'ospedale iniziato con l'amministrazione Burlando"

"Siamo davvero stupiti per il tono dell'intervento scritto dal Pd Pietra Ligure su questo quotidiano (Leggi ARTICOLO) in merito ai soldi stanziati per il recupero del Santa Corona". Cosi commenta in una nota il gruppo Grande Liguria Pietra Ligure.

"Chi ha un minimo di memoria e di onestà intellettuale non può non ricordare che il declino del nosocomio pietrese ha coinciso con i dieci anni dell'amministrazione Burlando, in quegli anni ogni giorno era un bollettino di guerra, reparti chiusi, primariati non rinnovati e carenza cronica di personale".

"Per non parlare di come furono ridotti a pochi spiccioli i fondi per la manutenzione dei padiglioni, generando un deterioramento degli stessi veramente preoccupante. Purtroppo anche la legislatura appena trascorsa ha registrato pochissima attenzioni nei confronti di Santa Corona" prosegue.

"Piccolo esempio il trauma center ha continuato ad essere una targa e basta. Per cui speriamo che tutti comprendano l'importanza del Santa Corona e compiano atti concreti per un serio e profondo rilancio del Dea di secondo livello, a partire dal ritorno del punto nascite" conclude Grande Liguria Pietra Ligure.