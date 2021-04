Cairo, restyling chiesa di San Sebastiano: arrivata l'autorizzazione della Soprintendenza

Lavori su facciata, copertura e campanile. Nella giornata di ieri è arrivata l'autorizzazione da parte della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio della Liguria per il restyling della chiesa di San Sebastiano.

Lo scrive su Facebook l'assessore del comune di Cairo Montenotte con delega ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione.

La spesa complessiva è stata quantificata in 326.400 euro, di cui 231.600 euro per lavori inclusi oneri della sicurezza e 94.800 euro per somme a disposizione dell’amministrazione. L’intero intervento verrà finanziato grazie al lascito testamentario dedicato di Angelo Siri.

"Grazie all'autorizzazione sarà possibile approvare il progetto definitivo e procedere celermente alla redazione del progetto esecutivo" spiega l'assessore Ghione.