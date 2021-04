Ceriale, bivaccavano negli stabili abbandonati dell'Area T1: cinque stranieri irregolari denunciati (FOTO e VIDEO)

Ha portato alla denuncia di cinque cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale il controllo effettuato all'alba della mattinata di ieri dai carabinieri di Ceriale, supportati dalla sezione radiomobile e dalla stazione di Albenga con il supporto dall’alto dell’elicottero del 15 Nec di Villanova d’Albenga, nel complesso ormai abbandonato e degradato noto come "Area T1", spesso rifugio di sbandati e spacciatori.

I militari hanno passato al setaccio l’intero complesso ricontrollando l’immenso stabile palmo a palmo. Durante le operazioni, durate diverse ore e seguite dall’alto dall’elicottero Fiamma, che oltre a segnalare eventuali fughe di persone ha svolto riprese fotografiche dello stato dei luoghi al fine di individuare nascondigli non facilmente visibili da terra, sono stati identificati i cinque soggetti che bivaccavano su giacigli di fortuna ed in mezzo alla sporcizia.

I cinque stranieri, tutti noti alle forze dell’ordine per la commissione di vari reati, sono stati tutti accompagnati in caserma per le attività di foto segnalamento. Al termine degli accertamenti sono stati loro contestati i reati di occupazione e invasione di terreni ed edifici e danneggiamento.

I controlli delle aree abbandonate e degli stabili in disuso continuano ad essere costantemente monitorati dai carabinieri della Compagnia di Albenga.