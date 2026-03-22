Trovati due cani morti a Carcare: accertamenti dei carabinieri e dell'Asl2

Due cani sono stati ritrovati senza vita e scattano i controlli dell'Asl2.

Nella giornata di ieri è stato lanciato l'allarme a Carcare per la morte dei due animali, entrambi femmine, di razza Amstaff

Sul posto nel comune carcarese sono intervenuti la ditta incaricata dall'azienda sanitaria e i carabinieri. Pare che sui cani stiano stati presenti segni di accoltellamento al torace e un presunto avvelenamento.

Gli accertamenti comunque sono in corso e nella giornata di domani le salme verranno portate all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per gli esami del caso.