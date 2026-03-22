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Cronaca | 22 marzo 2026, 18:30

Trovati due cani morti a Carcare: accertamenti dei carabinieri e dell'Asl2

Sugli animali di razza Amstaff sarebbero stati presenti segni di accoltellamento

Trovati due cani morti a Carcare: accertamenti dei carabinieri e dell'Asl2

Due cani sono stati ritrovati senza vita e scattano i controlli dell'Asl2.

Nella giornata di ieri è stato lanciato l'allarme a Carcare per la morte dei due animali, entrambi femmine, di razza Amstaff

Sul posto nel comune carcarese sono intervenuti la ditta incaricata dall'azienda sanitaria e i carabinieri. Pare che sui cani stiano stati presenti segni di accoltellamento al torace e un presunto avvelenamento.

Gli accertamenti comunque sono in corso e nella giornata di domani le salme verranno portate all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per gli esami del caso.

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Redazione

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