Calizzano, ha un malore mentre sta pescando e muore: inutili i tentativi di salvare un 70enne

Accusa un malore mentre sta pescando insieme al nipotino e purtroppo non ce l'ha fatta.

Questa mattina poco prima delle 8.30 mentre era intento a pescare a Calizzano sulla Sp490 un uomo, Angelo Peragine, 70 anni, si è sentito male ed è caduto all'interno del Bormida. A chiamare i soccorsi proprio il piccolo.

Immediato l'intervento della Croce Azzurra e dell'automedica Sierra 4 per tentare di rianimarlo ma per il pensionato, candidato nel 2024 alle elezioni comunali con la lista di Giacomo Pronzalino, non c'era più niente da fare.

Era stato richiesto anche l'ausilio dell'elisoccorso Drago.

I vigili del fuoco sono intervenuti all'interno del fiume con un'autoscala e per alcune ore è stato chiuso un tratto della provinciale.