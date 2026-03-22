Finale Ligure, controlli sui rifiuti: già undici sanzioni e quattro denunce

Giro di vite della Polizia Locale di Finale Ligure sul conferimento dei rifiuti.

Nei primi mesi dell’anno sono già undici le sanzioni contestate, che nella grande maggioranza dei casi riguardano imprese commerciali che operano sul territorio comunale.

In quattro casi, giudicati particolarmente gravi, è stata avviata la procedura contravvenzionale prevista dal Testo Unico per la protezione dell’ambiente, con denuncia dei responsabili alla Procura della Repubblica.

Le verifiche sui rifiuti sono svolte da un gruppo di agenti particolarmente formati sulla materia, che operano prevalentemente in borghese, talvolta con la collaborazione con personale di SAT, l’azienda che si occupa di igiene urbana.

Nel medesimo periodo, il personale del Comando di Via Ghiglieri ha contestato dieci provvedimenti di divieto di permanere sulle aree urbane - il così detto Daspo Urbano - cioè l’allontanamento forzato nei confronti di soggetti che abbiano commesso atti contrari al decoro e alla sicurezza in specifici luoghi pubblici.

L’attività di prevenzione e contrasto, che continuerà anche nei prossimi mesi, si inserisce in un più vasto programma di controlli volti in particolare a mantenere alti standard di qualità urbana, anche in vista della prossima stagione turistica.