Cani trovati senza vita a Carcare: LNDC Animal Protection presenta denuncia e chiede l’aiuto dei cittadini

"Esprimiamo profondo sconcerto per quanto accaduto a Carcare, dove due cani sono stati trovati morti all’interno di un’area recintata in circostanze ancora da chiarire".

Ad affermarlo in una nota Piera Rosati, presidente LNDC Animal Protection, che aggiunge nella nota: "Secondo le prime informazioni emerse, i due animali – entrambi femmine di Amstaff – presenterebbero segni compatibili con un’azione violenta, tra cui possibili ferite da accoltellamento. Non si esclude inoltre l’ipotesi di un avvelenamento precedente all’accoltellamento. Le autorità hanno avviato le indagini e disposto accertamenti veterinari per chiarire le cause della morte".

Di fronte a un episodio così grave e inquietante, LNDC Animal Protection annuncia di aver sporto a propria volta denuncia affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto e siano individuati eventuali responsabili: "Ci troviamo davanti a una vicenda che, se confermata, sarebbe di una crudeltà inaudita. Uccidere due cani con queste modalità brutali e violente è un fatto che non può essere sottovalutato e che richiede un’indagine approfondita”.

LNDC Animal Protection lancia inoltre un appello alla cittadinanza: "Chiunque abbia visto movimenti sospetti nella zona o sia in possesso di informazioni utili è invitato a collaborare alle indagini per contribuire a fare chiarezza su questa vicenda, contattando direttamente le forze dell’ordine o scrivendo ad avvocato@lndcanimalprotection.org".

"È fondamentale che chi sa qualcosa si faccia avanti. Anche un dettaglio apparentemente insignificante può rivelarsi decisivo per ricostruire i fatti e assicurare alla giustizia chi si è reso responsabile di un gesto così grave", prosegue Rosati. LNDC Animal Protection sottolinea come episodi di violenza di questo tipo rappresentino un serio campanello d’allarme anche per la sicurezza pubblica.

"La violenza sugli animali è spesso indice di una pericolosità sociale più ampia e non può essere ignorata o minimizzata - conclude Rosati - Per questo continueremo a vigilare e a intervenire con determinazione, affinché venga fatta giustizia e si prevengano ulteriori episodi di crudeltà. Seguiremo con attenzione l’evolversi delle indagini e resta a disposizione delle autorità per fornire il proprio supporto".