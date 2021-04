Incidente attorno alle 15 di oggi in corso Colombo a Savona. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato all'investimento di un giovane pedone.

Il ragazzo non è in pericolo di vita ed è stato trasportato in codice giallo, con un lieve trauma cranico e un trauma a una gamba, dai militi della Croce Bianca Savona all'ospedale San Paolo.