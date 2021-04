Dissesto idrogeologico, via a tre cantieri a Noli: Aurelia, rio Mazzeno e cimitero nel mirino

Prenderanno il via la settimana dal 19 aprile i primi tre dei quattro cantieri sovvenzionati dal fondo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile assegnati da Regione Liguria al Comune di Noli per combattere il dissesto idrogeologico.

Gli interventi segnalati dagli uffici comunali competenti avviati prossimamente riguarderanno il rio Mazzeno, la regimazione delle acque piovane nei pressi del cimitero di località Chiariventi e la sottoviabilità dell'Aurelia nei pressi della scogliera di Capo Noli.

In particolare in quest'ultimo caso, le lavorazioni saranno su un tratto di spiaggia sottostante la statale per la quale nei mesi scorsi era stata richiesta ad Anas, che continuerà ad agire al di sopra dell'Aurelia, una verifica sulla stabilità del versante e della scogliera.

Nelle settimane seguenti avrà poi inizio la quarta ed ultima opera che rappresenta una soluzione definitiva, attesa da anni, ai problemi viari dell’abitato di Noli: il completamento dell’anello tra via Poggio e Piazza Aldo Moro. Quest’ultimo intervento, suddiviso in due lotti sulle annualità 2021 e 2022 avrà un inizio posticipato di circa un mese rispetto agli altri tre cantieri per la conclusione delle procedure espropriative necessarie.

"Un grazie da parte di tutta l'amministrazione comunale della giunta Fossati, più che soddisfatta di quanto ottenuto con l'impegno profuso e ora pronto a essere messo in opera, va al fondamentale e importante lavoro svolto dall’ufficio tecnico Lavori Pubblici del Comune" afferma la vice sindaco facente funzione, Devora Manzino.

Gli investimenti ottenuti dalla Protezione Civile superano i 10 milioni di euro.