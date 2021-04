Dalla toelettatura agli addestratori cinofili: da Bozzano odg regionale per prenderci cura dei nostri amici animali anche in "zona rossa"

Annuncia il consigliere regionale di "Cambiamo!" Alessandro Bozzano: "Rispondendo alle istanze arrivatemi dalla categoria, ho predisposto un Ordine del Giorno con il quale si chiede al presidente Toti e alla Giunta di prendere in considerazione la possibilità di estendere tali attività, con particolare riferimento alla toelettature e l’esercizio degli educatori cinofili, anche nei periodi in cui la nostra Regione è sottoposta a ordinanza del Ministro della Salute per la classificazione in zona Rossa.

Attività quali l’addestramento e la riabilitazione comportamentale, avviati per consentire un corretto sviluppo psicofisico dell’animale con l’obiettivo di ridurre i comportamenti aggressivi, necessitano infatti di continuità per ottenere un risultato; sono inoltre attività considerate a bassissimo rischio contagio perché svolte unicamente all'aperto e in forma individuale.

Anche la toelettatura è da considerarsi un’attività necessaria, per una corretta igiene dell’animale ma anche per prevenire problematiche di sanità pubblica e igiene urbana, ancora di più con la primavera alle porte e l’innalzamento delle temperature che porta all’insorgere di tutte quelle patologie legate ai parassiti che possono rappresentare un pericolo per l’animale come per il proprietario.

Con questo Odg, condiviso dai consiglieri del gruppo Cambiamo!, si chiede che anche la Liguria, come già altre regioni hanno fatto, inserisca queste attività di cura degli animali da compagnia tra quelle consentite anche in zona Rossa.