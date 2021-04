Fibra ottica a Finalborgo, Grande Liguria: "Ogni intervento deve essere ben valutato e fatto con attenzione e prudenza"

Grande Liguria sezione di Finale Ligure condivide la preoccupazione espressa dal consigliere comunale Paolo Folco in merito ai lavori per il posizionamento della fibra ottica a Finalborgo.

"Come tutti sanno è a pieno merito uno dei borghi più belli d'Italia e ha una valenza storica di estremo interesse e valore, per cui ogni intervento deve essere ben valutato e fatto con attenzione e prudenza, perché qualsiasi danno potrebbe essere irreparabile. Non ci fa stare più tranquilli la fideiussione, quando viene fatto un danno su un reperto storico, nella maggior parte dei casi è estremamente difficile recuperarlo" spiega il responsabile della sezione finalese di Grande Liguria Nicola Daccò.

"Il Comune dovrà svolgere un controllo costante e puntiglioso dell'avanzamento lavori, perché per davvero sarebbe un vero peccato correre il rischio di rovinare uno dei borghi più belli" ha continuato Daccò.