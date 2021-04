Vuoi entrare a far parte della Redazione di Savonanews? Selezioni aperte per nuovi collaboratori: informati qui

Savonanews, la testata di informazione interamente dedicata al territorio, seleziona per la sua redazione una figura da inserire nel proprio staff giornalistico.

Se sei residente nell'Albenganese o nell'Alassino, oppure nel comprensorio del Ponente savonese, invia il tuo curriculum via email a:

L'occasione per sviluppare le competenze giornalistiche multimediali è proposta per concretizzarsi in una Redazione consolidata che opera con spirito di squadra.

Il nostro quotidiano online, punto di riferimento dei lettori savonesi sin dagli esordi della comunicazione digitale, è parte integrante dell'ampio network di Morenews, uno dei principali gruppi di informazione del Nord-Ovest, la cui presenza in Liguria è radicata con Sanremonews, Imperianews e La Voce di Genova.

Potrai contare su affiancamento, supporto e formazione costanti. Colloquio preliminare via Skype per valutare i requisiti e approfondire le informazioni sul percorso che dovrà essere affrontato in armonia con la deontologia professionale, le esigenze editoriali e le particolarità del territorio di riferimento (il Ponente savonese).

Se intendi inviare la tua candidatura, attendiamo il tuo curriculum vitae all'indirizzo curriculum@savonanews.it.