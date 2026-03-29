Investimento mortale in stazione a Ceriale: la donna era al lavoro, si tratterebbe di un incidente

Si sta cercando di fare pienamente luce sulla tragedia che, nella mattinata di ieri (28 marzo, ndr), ha scosso il Ponente savonese per la morte di una donna di circa 60 anni, Silvana Berton, che ha perso la vita dopo essere stata travolta da un treno in transito intorno alle 10:50, nei pressi della stazione di Ceriale.

Inutili i soccorsi: sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca albenganese, l’automedica Sierra 2 e i vigili del fuoco, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto si sono recati anche gli gli agenti della Polfer, impegnati a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti, insieme al pm di turno Giovanni Battista Ferro.

Secondo le prime informazioni il tutto sembrava potersi ricondurre all’ipotesi del gesto volontario. Tuttavia, l’analisi più approfondita e il lavoro degli inquirenti porterebbero all’incidente vero e proprio: la signora Silvana, lavoratrice negli appalti ferroviari, si trovava infatti in orario di lavoro. Il lavoro degli inquirenti si è protratto per tutto il sabato e anche nelle prossime ore verranno ascoltate altre persone per cercare di ricostruire con precisione l’accaduto, ma tutto pare portare a un fatale incidente probabilmente mentre la donna effettuava delle pulizie tra le banchine dello scalo cerialese.

L’episodio ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria, con la sospensione dei treni tra Loano e Albenga e conseguenti ritardi, cancellazioni e limitazioni per Intercity e Regionali. Il traffico è poi ripreso nel primo pomeriggio, intorno alle 15.

Nel frattempo è arrivata la presa di posizione della Filt Cgil, che in una nota ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima, rilanciando al contempo il tema più ampio legato alla tutela dei lavoratori.